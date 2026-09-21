Asian Games 2026: भारत कल मेडल टैली में लगाएगा लंबी छलांग, टीम इंडिया कराएगी टॉप-7 में एंट्री

Asian Games 2026 Medal Tally Update: जापान के आइची-नागोया में आयोजित हो रहे 20वें एशियन गेम्स में एशिया भर के एथलीट मेडल के लिए मुकाबला कर रहे हैं। 19 सितंबर से शुरू हुए एशियन गेम्स 2026 का समापन 4 अक्टूबर होगा। इस मेगा इवेंट में 43 खेल, 71 डिसिप्लिन और 469 मेडल इवेंट शामिल हैं। चीन ने जहां सबसे ज्‍यादा 23 गोल्‍ड के साथ शुरुआत से ही बड़ी बढ़त हासिल करते हुए शीर्ष स्‍थान पर कब्‍जा जमा लिया है। वहीं, मेजबान जापान 8 गोल्‍ड मेडल के साथ दूसरे स्‍थान पर है। जबकि भारत अब तक टॉप-10 में जगह नहीं बना सका है। लेकिन, परेशान होने की बात नहीं है। 22 सितंबर को भारत मेडल टैली में लंबी छलांग लगाते हुए टॉप-7 में जगह बना सकता है। आइये आपको भी बताते हैं कि ऐसा कैसे संभव होगा?