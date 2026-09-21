Asian Games 2026: भारत कल मेडल टैली में लगाएगा लंबी छलांग, टीम इंडिया कराएगी टॉप-7 में एंट्री

भारतीय महिला टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Asian Games 2026 Medal Tally Update: जापान के आइची-नागोया में आयोजित हो रहे 20वें एशियन गेम्स में एशिया भर के एथलीट मेडल के लिए मुकाबला कर रहे हैं। 19 सितंबर से शुरू हुए एशियन गेम्स 2026 का समापन 4 अक्टूबर होगा। इस मेगा इवेंट में 43 खेल, 71 डिसिप्लिन और 469 मेडल इवेंट शामिल हैं। चीन ने जहां सबसे ज्यादा 23 गोल्ड के साथ शुरुआत से ही बड़ी बढ़त हासिल करते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है। वहीं, मेजबान जापान 8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि भारत अब तक टॉप-10 में जगह नहीं बना सका है। लेकिन, परेशान होने की बात नहीं है। 22 सितंबर को भारत मेडल टैली में लंबी छलांग लगाते हुए टॉप-7 में जगह बना सकता है। आइये आपको भी बताते हैं कि ऐसा कैसे संभव होगा?
भारतीय महिला टीम का सामना मंगलवार को श्रीलंका की महिला टीम से होगा। एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल का यह मुकाबला, भारतीय समयानुसार, सुबह 10.30 बजे से निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। हाल ही में एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की थी। इस वजह से डिफेंडिंग चैंपियन भारत को फेवरेट माना जा रहा है। श्रीलंका को हराते ही भारत के खाते में एक गोल्ड मेडल जुड़ जाएगा और वह सीधे नंबर 7 पर पहुंच जाएगी।
मेडल टैली में देशों को मुख्य रूप से गोल्ड मेडल की संख्या के आधार पर रैंक मिलता है। गोल्ड मेडल की बराबरी के बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के आधार पर रैंक मिलती है। इसी वजह से चीन 23 गोल्ड मेडल के साथ एशियन गेम्स 2026 की मेडल टैली में टॉप पर है। जापान 8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे, साउथ कोरिया 5 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे और कज़ाकिस्तान 4 गोल्ड मेडल के साथ चौथे नंबर पर है।
|रैंक
|देश
|गोल्ड
|सिल्वर
|ब्रॉन्ज
|कुल
|1
|चीन
|23
|10
|5
|38
|2
|जापान
|8
|12
|12
|32
|3
|दक्षिण कोरिया
|5
|3
|15
|23
|4
|कजाकिस्तान
|4
|1
|3
|8
|5
|थाईलैंड
|3
|1
|0
|4
|6
|हांगकांग, चीन
|2
|3
|3
|8
|7
|चीनी ताइपे
|1
|3
|2
|6
|8
|मकाऊ, चीन
|1
|3
|0
|4
|9
|म्यांमार
|1
|1
|1
|3
|9
|उज्बेकिस्तान
|1
|1
|1
|3
|11
|कुवैत
|1
|0
|2
|3
|12
|भारत
|0
|4
|2
|6
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Asian Games 2026