IND U19 vs AUS U19: वीरेंदर सहवाग या राहुल द्रविड़ का बेटा नहीं, कोई और बनेगा प्लेयर ऑफ द सीरीज, जानें कौन सबसे आगे

IND U19 vs AUS U19 Youth ODI's Player of Series: भारत की अंडर-19 टीम ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे में 103 रन से बड़ी जीत दर्ज करते हुए। तीन मुकाबलों की सीरीज पर 2-0 से अपना कब्जा जमा लिया है। इस मैच में जहां वीरेंदर सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग अपने अर्धशतक से चूक गए। वहीं, 17 वर्षीय यशबर्धन चौहान ने विस्‍फोटक शतकीय पारी खेली। उन्‍हें ही प्‍लेयर ऑफ द सीरीज का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। आइये एक नजर इस सीरीज में गेंद और बल्‍ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले प्‍लेयर्स पर एक नजर डालते हैं।