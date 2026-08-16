AUS vs BAN: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया, 9 विकेट से जीता डार्विन टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 198 रन पर सिमटी थी। बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 228 रन की बढ़त बनाई थी। मैच कहीं न कहीं, यहीं बांग्लादेश की गिरफ्त में आ गया था। बांग्लादेश के लिए पहली पारी में तंजिद हसन ने शतक लगाया था। टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज का यह पहला शतक था। हसन महमूद ने 6 विकेट लिए थे। मैच में 9 विकेट लेने वाले हसन महमूद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है।