Australia vs Bangladesh 1st Test Day 4: ऑस्‍ट्रेलिया और बांग्‍लादेश के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन में खेला जा रहा है। इस मैच के चौथे दिन संघर्ष कर रही ऑस्‍ट्रेलिया के लिए कैमरन ग्रीन ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया है। ऑस्‍ट्रेलिया की सरजमीं पर ग्रीन का यह पहला शतक है, जो कि 6 साल बाद आया है। इसके साथ ओवरऑल वेन्‍यू पर उनके शतकों की संख्‍या तीन हो गई है। शतक के बाद वह सिर्फ चार रन बनाकर हसन महमूद की गेंद पर क्‍लीन बोल्‍ड हो गए। ऑस्‍ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी में 284 के स्‍कोर पर ऑलआउट हुई है। इस तरह ऑस्‍ट्रेलिया ने 56 रन की लीड हासिल करते हुए बांग्‍लादेश के सामने महज 57 रनों का लक्ष्‍य रखा है।