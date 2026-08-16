देवदत्त पडिक्कल को संजय मांजरेकर ने बताया भगवान का वरदान, तो कोच ने खोले स्पिन खेलने की काबिलियत के राज

Devdutt Padikkal cracked spin puzzle: श्रीलंका के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल 178 गेंदों पर नाबाद 131 रन बनाकर खेल रहे हैं। 26 साल के इस मजबूत खिलाड़ी ने भारत के लिए एक और मैच खेलने के लिए 632 दिन इंतजार के बाद दमदार वापसी की है। इसके साथ ही उन्‍होंने नंबर तीन की पहेली को भी काफी हद तक सुलझा लिया है। नवंबर 2024 में टेस्‍ट डेब्‍यू के बाद पडिक्कल स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्‍लेबाज बने और नंबर 3 पर शतक के लिए 19 टेस्ट 35 पारियों के इंतजार को भी खत्म किया। पूर्व भारतीय बल्‍लेबाज संजय मांजरेकर ने उन्‍हें भगवान का वरदान बताया है। वहीं, भारत के बल्‍लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने बताया कि पडिक्कल ने सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस में अपने बैक-फुट गेम, स्टेप आउट और स्वीप खेलने पर बहुत काम किया है।