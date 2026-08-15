IND vs SL: गॉल टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा, लेकिन श्रीलंका के डेब्यूटेंट की हुई खूब चर्चा

India vs Sri Lanka Test 2026: गॉल में खेले जा रहे भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। टीम इंडिया ने 73 ओवर की बल्लेबाजी में दो विकेट गंवाकर 288 रन बना लिए हैं। देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर नाबाद हैं, तो ऋषभ पंत 27 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन जायसवाल 32 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। जायसवाल के रनआउट में श्रीलंका के डेब्यूटेंट केशरा नुवंथा का बड़ा योगदान था, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई।