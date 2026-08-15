IND vs SL: श्रीलंका में देवदत्त पडिक्कल ने बजाया डंका! शतक जड़ते ही 21वीं सदी में ऐसा करने वाले बन गए सिर्फ दूसरे भारतीय

देवदत्त पडिक्कल भारत के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ने वाले कुछ चुनिंदा बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें सलीम दुर्रानी, अजीत वाडेकर और सुरेंद्र अमरनाथ जैसे बल्लेबाज शामिल हैं। इसके अलावा सौरव गांगुली और विनोद कांबली ने भी नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में शतक जड़े हैं। सौरव गांगुली ने तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में तीन और विनोद कांबली ने तीन नंबर पर ही बल्लेबाजी करते हुए चार शतक जड़े हैं। देवदत्त पडिक्कल ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़कर इन दिग्गजों की लिस्ट में भी एंट्री मार ली है।