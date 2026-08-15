AUS vs BAN 1st Test: ऑस्ट्रेलिया पर मंडरा रहा हार का खतरा, तीसरे दिन ही बांग्लादेश ने मैच पर बना ली मजबूत पकड़

दूसरी ओर, बांग्लादेश को इस मुकाबले को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ छह बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना होगा और जो भी लीड या बढ़त मिलती है, जो भी लक्ष्य मिलता है, उसे हासिल करने की जरूरत है। अगर बांग्लादेश इस मुकाबले को जीतता है तो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा होगा, जब बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। इससे पहले 2017 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश गई थी, तब ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में पड़ी थी। हालांकि, पहले टेस्ट में हार के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत हासिल कर सीरीज को बराबरी पर खत्म किया था।