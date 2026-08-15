Aus vs Ban: स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, जो रूट के बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

स्टीव स्मिथ। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricinfo)
Steve Smith equals Joe Root world record: स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच के इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ी जो रूट के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करके इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सिडनी के 37 साल के क्रिकेटर ने डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे पहले टेस्ट की बांग्लादेश की पहली पारी में तीन कैच लिए। इसके साथ ही उनके टेस्ट क्रिकेट में कैचों की संख्या 218 हो गई। जो रूट के नाम भी इतने ही कैच दर्ज हैं।
बता दें कि रूट अब 19 अगस्त से लीड्स में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। उनके नाम 166 टेस्ट मैचों की 317 पारियों में 218 कैच दर्ज हैं। वहीं, डार्विन में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट स्मिथ का 124वां टेस्ट है। उन्होंने 218 कैच की संख्या तक पहुंचने के लिए 236 पारियां ली हैं।
बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे मैच में स्मिथ ने जोश हेजलवुड की 82वें ओवर की चौथी गेंद पर बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो का कैच लेकर अपना खाता खोला। इसके बाद 85वें ओवर में उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर लिटन दास का कैच पकड़ा। इसके अगले ही ओवर में उन्होंने मुशफिकुर रहीम का कैच पकड़ते हुए रूट के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में रूट और स्मिथ के बाद राहुल द्रविड़ (210), महेला जयवर्धने (205) और जैक्स कैलिस (200) हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|करियर
|मैच
|पारियां
|कैच
|1
|जो रूट
|इंग्लैंड
|2012-2026
|166
|317
|218
|2
|स्टीव स्मिथ
|ऑस्ट्रेलिया
|2010-2026
|124
|236
|218
|3
|राहुल द्रविड़
|भारत
|1996-2012
|164
|301
|210
|4
|महेला जयवर्धने
|श्रीलंका
|1997-2014
|149
|270
|205
|5
|जैक्स कैलिस
|दक्षिण अफ्रीका
|1995-2013
|166
|315
|200
|6
|रिकी पोंटिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|1995-2012
|168
|328
|196
|7
|मार्क वॉ
|ऑस्ट्रेलिया
|1991-2002
|128
|245
|181
|8
|एलिस्टर कुक
|इंग्लैंड
|2006-2018
|161
|300
|175
|9
|स्टीफन फ्लेमिंग
|न्यूजीलैंड
|1994-2008
|111
|199
|171
|10
|ग्रीम स्मिथ
|दक्षिण अफ्रीका
|2002-2014
|117
|225
|169
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