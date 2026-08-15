Aus vs Ban: स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, जो रूट के बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे मैच में स्मिथ ने जोश हेजलवुड की 82वें ओवर की चौथी गेंद पर बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो का कैच लेकर अपना खाता खोला। इसके बाद 85वें ओवर में उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद पर लिटन दास का कैच पकड़ा। इसके अगले ही ओवर में उन्होंने मुशफिकुर रहीम का कैच पकड़ते हुए रूट के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा कैच लेने वाले प्‍लेयर्स की लिस्ट में रूट और स्मिथ के बाद राहुल द्रविड़ (210), महेला जयवर्धने (205) और जैक्स कैलिस (200) हैं।