SL vs IND 1st Test: भारत ने टॉस जीतकर किया पहले बल्लेबाजी का फैसला, एक खिलाड़ी को मिला डेब्यू का मौका

Sri Lanka vs India 1st Test: भारत बनाम श्रीलंका दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का आगाज 15 अगस्‍त को गॉल में हो गया है। गॉल इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। टॉस जीतकर कप्‍तान शुभमन गिल ने कहा कि अच्छा विकेट लग रहा है और मौसम भी अच्छा है। हम पहले बैटिंग करना पसंद करेंगे। हम उसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतर रहे हैं, जो पिछले मैच में खेली थी। हमारे पास पांच गेंदबाज दो फास्ट बॉलर और तीन स्पिनर हैं। हमारे लिए यह स्वतंत्रता दिवस और 600वां टेस्ट मैच है, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।