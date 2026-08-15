Aus vs Ban: मिराज के अर्धशतक की बदौलत बांग्लादेश ने बनाए 426, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 228 रन की बढ़त

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के बाद बल्ला उठाते मेहदी हसन मिराज। (फोटो सोर्स: espncricinfo)
Aus vs Ban 1st Test Day 3 Highlights: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेहमान बांग्लादेश टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। तीसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 426 रन पर खत्म हुई है, जिसके चलते पहली पारी के आधार पर उसने 228 रन की बढ़त हासिल की है। बांग्लादेश के लिए तीसरे दिन मेहदी हसन मिराज ने 65 रन की अहम पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 6 विकेट हॉल किया तो मिचेल स्टार्क ने दो विकेट अपने नाम किए। वहीं, पैट कमिंस और नाथन लियोन को एक-एक विकेट मिला।
बांग्लादेश ने तीसरे दिन की शुरुआत 6 विकेट पर 351 रन से की थी। तीसरे दिन लंच से पहले मेहदी हसन मिराज ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 154 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के की सहायता से 65 रन की शानदार पारी खेली। वह 418 के स्कोर पर जोश हेजलवुड की गेंद पर मेहदी हसन मिराज को कैच थमा बैठे।
इसके बाद बांग्लादेश की टीम आठ रन जोड़कर 426 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। उसे पहली पारी के आधार पर 228 रन की मजबूत बढ़त मिली है। अब ये देखना होगा कि अपनी पहली पारी में 198 के स्कोर पर सिमटने वाली मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम कहां तक पहुंच पाती है।
बता दें कि एशिया के बाहर बांग्लादेश का ये पांचवां सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है। बांग्लादेश का एशिया से बाहर सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ है। जब उसने 2017 में वेलिंगटन टेस्ट में 595/8 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित की थी।
|बांग्लादेश का स्कोर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|वर्ष
|595/8 घोषित
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2017
|468
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|2021
|458
|न्यूजीलैंड
|माउंट माउंगानुई
|2022
|429
|न्यूजीलैंड
|हैमिल्टन
|2019
|426
|ऑस्ट्रेलिया
|डार्विन
|2026*
|रैंक
|पहली पारी की बढ़त
|विपक्षी टीम
|मैदान
|वर्ष
|1
|397 रन
|वेस्टइंडीज
|मीरपुर
|2018
|2
|301 रन
|आयरलैंड
|सिलहट
|2025
|3
|295 रन
|जिम्बाब्वे
|मीरपुर
|2020
|4
|236 रन
|अफगानिस्तान
|मीरपुर
|2023
|5
|228 रन
|ऑस्ट्रेलिया
|डार्विन
|2026*
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