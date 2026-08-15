Aus vs Ban: मिराज के अर्धशतक की बदौलत बांग्लादेश ने बनाए 426, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 228 रन की बढ़त

Aus vs Ban 1st Test Day 3 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मेहमान बांग्‍लादेश टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। तीसरे दिन बांग्‍लादेश की पहली पारी 426 रन पर खत्‍म हुई है, जिसके चलते पहली पारी के आधार पर उसने 228 रन की बढ़त हासिल की है। बांग्‍लादेश के लिए तीसरे दिन मेहदी हसन मिराज ने 65 रन की अहम पारी खेली है। ऑस्‍ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 6 विकेट हॉल किया तो मिचेल स्‍टार्क ने दो विकेट अपने नाम किए। वहीं, पैट कमिंस और नाथन लियोन को एक-एक विकेट मिला।