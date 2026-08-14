पिछले दौरों के विपरीत भारतीय टीम इस बार श्रीलंका जल्दी पहुंची है। इसके साथ ही टीम ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय वॉर्मअप मैच में भी हिस्सा लिया था। गिल ने कहा, "खिलाड़ियों के लिए हालात के अनुसार ढलना कभी आसान नहीं होता, और मुझे लगता है कि इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को वहां के हालात के हिसाब से खुद को ढालने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर खिलाड़ियों ने बहुत सारे मैच खेले हैं या उनके पास बहुत अधिक अनुभव है, इसलिए तैयारी के लिए मिला अतिरिक्त समय निश्चित रूप से मददगार साबित होता है।"