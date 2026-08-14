‘समय बर्बाद नहीं करो…’,रविचंद्रन अश्विन ने सरफ़राज़ खान को लेकर भारतीय मैनेजमेंट को दी नसीहत

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अश्विन का मानना है कि भारत अन्य टेस्ट खेलने वाले देशों से सीखकर सरफराज को उनकी काबिलियत के हिसाब से एक खास भूमिका दे सकता है। अश्विन ने आगे कहा, “तब वह अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और अच्छी स्पिन खेलने और अपना करियर बनाने पर ध्यान दे पाएंगे। उन्हें यह बात बतानी चाहिए। न्यूजीलैंड को देखिए, एजाज पटेल उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में खेलते हैं। यह बात साफ है। दक्षिण अफ्रीका के लिए साइमन हार्मर भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं।”