Australia vs Bangladesh 1st Test Day 2: ऑस्‍ट्रेलिया और बांग्‍लादेश के बीच जारी पहला टेस्‍ट बेहद रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। डार्विन टेस्‍ट में शुरुआत से ही हावी मेजबान बांग्‍लादेश का दबदबा दूसरे दिन शुक्रवार को भी देखने को मिल रहा है। दिग्‍गज गेंदबाजों से भरी मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट के लिए तरह गए हैं। ऑस्‍ट्रेलिया के पहली पारी में 198 रन के जवाब में बांग्‍लादेश की टीम ने अपनी पहली पारी में 250 का आंकड़ा सिर्फ तीन विकेट के नुकसान पर पार कर लिया है। अब उसकी बढ़त भी 50 रन के पार पहुंच गई है। सबसे दिलचस्‍प बात ये है कि ऑस्‍ट्रेलिया की गेंदबाजी की ऐसी खस्‍ता हालत तब है, जब मिचेल स्‍टार्क समेत तीन गेंदबाज वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले शीर्ष तीन में शामिल हैं।