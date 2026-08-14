‘अगर लियोनेल मेसी कर सकते हैं, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली क्यों नहीं?’, हरभजन सिंह ने कह दी बड़ी बात

इंटरव्यू के दौरान हरभजन ने कहा, "अगर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) अभी भी खेल सकते हैं, तो रोहित और विराट क्यों नहीं? खिलाड़ी कोई भी हो, फैसला उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। 39 साल की उम्र में भी मेसी को मैदान पर पांच खिलाड़ी रोकने में कामयाब नहीं हो पाते। अगर एक खिलाड़ी की फिटनेस और स्किल इतना कमाल का है कि मैदान पर पांच खिलाड़ी भी उसे रोक नहीं पाते, तो यह बात साफ है कि स्किल को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी तरह अगर विराट मैदान पर 20 साल के खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी उम्र मायने नहीं रखती। स्किल और फिटनेस हमेशा उम्र से ऊपर होती है।"