IND vs SL: ऋषभ पंत के पास इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 220 रन बनाने ही WTC में हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि

भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज कल यानी 15 अगस्त से होने जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल के लिए दोनों ही टीमों के लिए ये सीरीज बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही इस सीरीज में कई रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेंगे। खासतौर पर भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के पास इस दौरे पर इतिहास रचने का मौका होगा। पंत इस सीरीज में 220 रन बनाते ही एक खास उपलब्धि हासिल कर लेंगे, जो डब्ल्यूटीसी के इतिहास में आज तक कोई विकेटकीपर हासिल नहीं कर सका है।
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2780 रन बना चुके हैं। ऐसे में अगर वह 220 रन बनाने में सफल हो जाते हैं, तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने 3 हजार रन पूरे कर लेंगे और इस मुकाम को हासिल करने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन जाएंगे। इसके साथ ही वह तीन हजार डब्ल्यूटीसी रन पूरे करने वाले पहले भारतीय भी बन जाएंगे। हालांकि कप्तान शुभमन गिल भी इस रेस में शामिल हैं, जो 2843 रन बना चुके हैं और वह भी 157 रन बनाते ही इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं।
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|100
|जो रूट
|इंग्लैंड
|77
|142
|6,651
|262
|51.16
|23
|स्टीव स्मिथ
|ऑस्ट्रेलिया
|60*
|104
|4,635
|211
|50.38
|14
|मार्नस लाबुशेन
|ऑस्ट्रेलिया
|59*
|107
|4,485
|215
|45.76
|11
|ट्रेविस हेड
|ऑस्ट्रेलिया
|58*
|98
|3,951
|175
|42.48
|11
|बेन स्टोक्स
|इंग्लैंड
|64
|117
|3,857
|176
|35.06
|8
|उस्मान ख्वाजा
|ऑस्ट्रेलिया
|47
|88
|3,464
|232
|43.30
|8
|बाबर आजम
|पाकिस्तान
|41
|76
|3,437
|196
|49.10
|8
|जैक क्रॉली
|इंग्लैंड
|57
|105
|3,314
|267
|31.86
|4
|केन विलियमसन
|न्यूजीलैंड
|32
|58
|3,025
|251
|58.17
|11
|हैरी ब्रूक
|इंग्लैंड
|34
|60
|2,999
|317
|50.83
|9
|ऑली पोप
|इंग्लैंड
|54
|97
|2,993
|196
|32.18
|7
|टॉम लैथम
|न्यूजीलैंड
|45
|83
|2,979
|252
|36.77
|7
|शुभमन गिल
|भारत
|40
|73
|2,843
|269
|43.07
|10
|ऋषभ पंत
|भारत
|40
|71
|2,780
|146
|41.49
|6
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