IND vs SL: ऋषभ पंत के पास इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 220 रन बनाने ही WTC में हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि

श्रीलंका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से पहले ऋषभ पंत वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप में 2780 रन बना चुके हैं। ऐसे में अगर वह 220 रन बनाने में सफल हो जाते हैं, तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने 3 हजार रन पूरे कर लेंगे और इस मुकाम को हासिल करने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन जाएंगे। इसके साथ ही वह तीन हजार डब्‍ल्‍यूटीसी रन पूरे करने वाले पहले भारतीय भी बन जाएंगे। हालांकि कप्‍तान शुभमन गिल भी इस रेस में शामिल हैं, जो 2843 रन बना चुके हैं और वह भी 157 रन बनाते ही इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं।