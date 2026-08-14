Australia vs Bangladesh 1st Test Day 2: ऑस्‍ट्रेलिया और बांग्‍लादेश के बीच डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट के दूसरे दिन भी मेहमान टीम दबदबा देखने को मिला है। ऑस्‍ट्रेलिया को पहले पारी में महज 198 रन पर समेटने के बाद बांग्‍लादेश की टीम ने दूसरे दिन पहले सेशन तक दो विकेट के नुकसान पर 181 रन बना लिए हैं। तंजीद हसन अपना पहला टेस्‍ट अर्धशतक पूरा करते हुए 74 रन पर नाबाद हैं। वही मोमिनुल हक अर्धशतक से चूक गए। वह 49 रन बनाकर जोश हेजवुड का शिकार हुए।