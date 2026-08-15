Aus vs Ban: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर रचा इतिहास, सबसे बड़े टेस्ट स्कोर के साथ बनाए कई रिकॉर्ड

तंजीद हसन को शतक की बधाई देते कप्तान नजमुल हुसैन शांतो। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Australia vs Bangladesh 1st Test: डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी रिकॉर्ड 426 रन पर समाप्त हुई। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उसका सबसे बड़ा टेस्ट टोटल है। इससे पहले वह कभी 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी थी। इसके साथ ही बांग्लादेश ने पहली पारी के आधार पर 228 रन की बड़ी बढ़त हासिल की है, जो कि एशिया के बार पहली पारी में मिली सबसे बड़ी लीड भी है। इतना ही नहीं मेहमान बांग्लादेश की इस शानदार पारी के चलते कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश का इससे पहले सर्वश्रेष्ठ स्कोर 295 रन था, जो उसने 25 जुलाई 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही केर्न्स में बनाया था। अब डार्विन में 426 का स्कोर बनाते हुए उसने 23 साल के लंबे अंतराल के बाद उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
|स्कोर
|ओवर
|रन रेट
|पारी
|विपक्षी
|मैदान
|तारीख
|नतीजा
|426
|138.0
|3.08
|2
|ऑस्ट्रेलिया
|डार्विन
|13 अगस्त 2026*
|जारी
|295
|92.1
|3.20
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|केर्न्स
|25 जुलाई 2003
|हार
|178
|51.1
|3.47
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|डार्विन
|18 जुलाई 2003
|हार
|163
|58.4
|2.77
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|केर्न्स
|25 जुलाई 2003
|हार
|रैंक
|बांग्लादेश का स्कोर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|वर्ष
|1
|595/8 घोषित
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2017
|2
|468
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|2021
|3
|458
|न्यूजीलैंड
|माउंट माउंगानुई
|2022
|4
|429
|न्यूजीलैंड
|हैमिल्टन
|2019
|5
|426
|ऑस्ट्रेलिया
|डार्विन
|2026*
|रैंक
|पहली पारी की बढ़त
|विपक्षी टीम
|मैदान
|वर्ष
|1
|397 रन
|वेस्टइंडीज
|मीरपुर
|2018
|2
|301 रन
|आयरलैंड
|सिलहट
|2025
|3
|295 रन
|जिम्बाब्वे
|मीरपुर
|2020
|4
|236 रन
|अफगानिस्तान
|मीरपुर
|2023
|5
|228 रन
|ऑस्ट्रेलिया
|डार्विन
|2026*
|रैंक
|विपक्षी टीम
|मैदान
|वर्ष
|पहली पारी में गंवाई बढ़त
|1
|श्रीलंका
|कोलंबो
|1992
|291 रन
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|डरबन
|1950
|236 रन
|3
|पाकिस्तान
|सिडनी
|2010
|206 रन
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