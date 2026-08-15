Aus vs Ban: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर रचा इतिहास, सबसे बड़े टेस्ट स्कोर के साथ बनाए कई रिकॉर्ड

Australia vs Bangladesh 1st Test: डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी रिकॉर्ड 426 रन पर समाप्‍त हुई। ये ऑस्‍ट्रेलिया की धरती पर उसका सबसे बड़ा टेस्‍ट टोटल है। इससे पहले वह कभी 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी थी। इसके साथ ही बांग्लादेश ने पहली पारी के आधार पर 228 रन की बड़ी बढ़त हासिल की है, जो कि एशिया के बार पहली पारी में मिली सबसे बड़ी लीड भी है। इतना ही नहीं मेहमान बांग्‍लादेश की इस शानदार पारी के चलते कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।