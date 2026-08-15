SL vs IND: यशस्वी जायसवाल के रन आउट को लेकर विवाद, केशरा नुवांथा ने गिराया, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान ने नहीं दिखाई खेल भावना

Yashasvi Jaiswal run out controvery: यशस्वी जायसवाल श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में विवादित तरीके से रन आउट हुए है।

श्रीलंका के लिए डेब्‍यू कर रहे केशर नुवांथा की गेंद पर केएल राहुल उन्‍हीं की ओर सिंगल के लिए खेला और रन के लिए भाग लिए, लेकिन इसी बीच उनके ओपनिंग पार्टनर जायसवाल को नुवांथा ने गिरा दिया। जिसकी वजह से केएल और यशस्‍वी दोनों नॉनस्‍ट्राइक एंड पर ही आ गए। इसके बाद गेंद स्‍ट्राइक पर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला के पास पहुंची, तो वह कुछ देर रुके और अपने कप्‍तान धनंजय डी सिल्‍वा की ओर देखा और बेल्‍स उड़ा दीं। यहां श्रीलंकाई कप्‍तान खेल भावना का परिचय दे सकते थे, लेकिन उन्‍होंने ऐसा नहीं किया।