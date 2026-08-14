Tanzid Hasan ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 23 साल बाद रचा इतिहास, टेस्ट शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी बने

Tanzid Hasan Tamim Maiden Hundred: ऑस्‍ट्रेलिया और बांग्‍लादेश के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। ऑस्‍ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में महज 198 रन बनाए। इसके जवाब में मेहमान बांग्‍लादेश टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 230 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। बांग्‍लादेश की इस पारी में तंजीद हसन तमीम का अहम योगदान रहा है, जिन्‍होंने दूसरे ही टेस्‍ट में अपना पहला टेस्‍ट शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया है। ऑस्‍ट्रेलिया की धरती पर किसी बांग्‍लादेशी खिलाड़ी का यह पहला शतक है। बता दें कि बांग्‍लादेश ने ऑस्‍ट्रेलिया में अपना पहला टेस्‍ट जुलाई 2003 में डार्विन के इसी मैदान पर खेला था। तब से लेकर अब तक बांग्‍लादेश ने ऑस्‍ट्रेलिया में कई टेस्‍ट खेले, लेकिन किसी बल्‍लेबाज ने अब जाकर पहला शतक लगाया है।