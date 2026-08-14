Mitchell Starc Test Record: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश पहले टेस्ट में मेहमान टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। डार्विन में खेले जा रहे इस मुकाबले में पहली पारी के आधार पर बांग्‍लादेश टीम ने 130 रन से ज्‍यादा की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे दिन जहां इस मैच में तंजीद हसन तमीम ने ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली है। वहीं, ऑस्‍ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्‍टार्क भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे हैं। उन्‍होंने भारत के महान कप्‍तान कपिल देव के टेस्‍ट विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।