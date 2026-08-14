ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Mitchell Starc Test Record: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश पहले टेस्ट में मेहमान टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। डार्विन में खेले जा रहे इस मुकाबले में पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश टीम ने 130 रन से ज्यादा की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे दिन जहां इस मैच में तंजीद हसन तमीम ने ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली है। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे हैं। उन्होंने भारत के महान कप्तान कपिल देव के टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
मिचेल स्टार्क ने डार्विन टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश के खिलाफ पारी अपना दूसरा विकेट लेते ही 435 टेस्ट विकेटों के साथ कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है। कपिल देव ने 1978 से 1994 के बीच 131 टेस्ट की 227 पारियों में 434 विकेट लिए। इस तरह 32 साल बाद उनके रिकॉर्ड को स्टार्क ने तोड़ दिया है। स्टार्क अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 11वें गेंदबाज बन गए हैं।
अब उनके लिए अगला माइलस्टोन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शीर्ष 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल होना होगा। फिलहाल 10वें नंबर पर साउथ अफ्रीकी पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन हैं, जिनके नाम 439 विकेट हैं। उम्मीद है कि स्टार्क बांग्लादेश के खिलाफ मौजूदा सीरीज में ही स्टेन से भी आगे निकल जाएंगे।
|रैंक
|गेंदबाज
|टीम
|मैच
|पारी
|विकेट
|औसत
|4 विकेट
|5 विकेट
|10 विकेट
|1
|मुथैया मुरलीधरन
|श्रीलंका/ICC
|133
|230
|800
|22.72
|45
|67
|22
|2
|शेन वॉर्न
|ऑस्ट्रेलिया
|145
|273
|708
|25.41
|48
|37
|10
|3
|जेम्स एंडरसन
|इंग्लैंड
|188
|350
|704
|26.45
|32
|32
|3
|4
|अनिल कुंबले
|भारत
|132
|236
|619
|29.65
|31
|35
|8
|5
|स्टुअर्ट ब्रॉड
|इंग्लैंड
|167
|309
|604
|27.68
|28
|20
|3
|6
|नाथन लियोन
|ऑस्ट्रेलिया
|142*
|263
|568
|30.25
|26
|24
|5
|7
|ग्लेन मैक्ग्रा
|ऑस्ट्रेलिया
|124
|243
|563
|21.64
|28
|29
|3
|8
|रविचंद्रन अश्विन
|भारत
|106
|200
|537
|24.00
|25
|37
|8
|9
|कर्टनी वॉल्श
|वेस्टइंडीज
|132
|242
|519
|24.44
|32
|22
|3
|10
|डेल स्टेन
|दक्षिण अफ्रीका
|93
|171
|439
|22.95
|27
|26
|5
|11
|मिचेल स्टार्क
|ऑस्ट्रेलिया
|106*
|203
|435
|26.52
|20
|18
|3
|12
|कपिल देव
|भारत
|131
|227
|434
|29.64
|17
|23
|2
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग