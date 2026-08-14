‘तुम अब बांग्लादेश में नहीं हो’, मैच के बीच मेहदी हसन पर बुरी तरह भड़के मिचेल स्टार्क, स्टंप माइक कैद हुई बातचीत

Mitchell Starc and Mehidy Hasan Miraz exchanged barbs: डार्विन में बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले टेस्ट का दूसरा दिन भी काफी खराब रहा। इसकी झल्‍लाहट मिचेल स्‍टार्क के चेहरे पर भी साफ नजर आई। दिन का खेल खत्‍म होने से पहले वह मेहदी हसन मिराज से भिड़ गए और उन्‍हें काफी भला-बुरा भी कहा। हालांकि बात बढ़ने से पहले ही अंपायर धर्मसेना ने मामले को शांत करा दिया। बांग्‍लादेश ने पहली पारी के आधार पर 153 रन की बढ़त हासिल कर ली है। अभी भी चार विकेट मेहमान टीम के हाथ में अब देखना होगा उनकी बढ़त कहां तक पहुंच पाती है। के मुश्किल दूसरे दिन के खराब अंत में मिचेल स्टार्क और मेहदी हसन मिराज के बीच कहासुनी हुई।