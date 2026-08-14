BCCI में अगले महीने होगा बड़ा फेरबदल, वीवीएस लक्ष्मण को गंभीर-अगरकर से भी ऊंचा पद देने की तैयारी!

भारतीय पूर्व खिलाड़ी और सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एक बड़ा पद देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर ऐसा होता है, तो लक्ष्मण की भूमिका सिर्फ सीईओ तक ही सीमित नहीं होगी। उन्‍हें भारतीय क्रिकेट के अहम हिस्सों के बीच कोर्डिनेशन करने वाली बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, अभी बोर्ड की ओर से लक्ष्मण की इस नई नियुक्ति को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही यह भी साफ नहीं है कि अगर नया पद बनाया जाता है, तो उनकी सटीक जिम्मेदारियां क्या होंगी?