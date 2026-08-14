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BCCI में अगले महीने होगा बड़ा फेरबदल, वीवीएस लक्ष्मण को गंभीर-अगरकर से भी ऊंचा पद देने की तैयारी!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अगले महीने सितंबर में बड़ा फेरबदल होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस के चीफ वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का नया पद देने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि यह पद चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर से भी बड़ा होगा।
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भारत

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lokesh verma

Aug 14, 2026

vvs laxman, bcci director of cricket,

बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्‍मण। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

भारतीय पूर्व खिलाड़ी और सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस के हेड वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एक बड़ा पद देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर ऐसा होता है, तो लक्ष्मण की भूमिका सिर्फ सीईओ तक ही सीमित नहीं होगी। उन्‍हें भारतीय क्रिकेट के अहम हिस्सों के बीच कोर्डिनेशन करने वाली बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, अभी बोर्ड की ओर से लक्ष्मण की इस नई नियुक्ति को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही यह भी साफ नहीं है कि अगर नया पद बनाया जाता है, तो उनकी सटीक जिम्मेदारियां क्या होंगी?

बढ़ सकता है अगरकर का कार्यकाल

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सीनियर मेंस सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन के तौर पर अजीत अगरकर का कार्यकाल जून 2027 तक बढ़ाया जा सकता है, सितंबर में ही खत्म होने वाला है। बता दें कि लक्ष्मण अभी बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। जहां वे अलग-अलग एज ग्रुप में हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम, प्लेयर रिहैबिलिटेशन और टैलेंट डेवलपमेंट की देखरेख करते हैं। इसके अलावा गंभीर की अनुपस्थिति में भारतीय सीनियर टीम के अंतरिम हेड कोच की भूमिका भी निभाते हैं।

ये हो सकती है भूमिका

डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने से उन्हें शायद एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रेटेजिक भूमिका मिलेगी, जो सीनियर टीम, सिलेक्टर्स, कोचिंग स्टाफ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एक से ज्‍यादा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर के तहत जोड़ेगी। सीईओ से आगे भारतीय क्रिकेट में लक्ष्मण के बढ़ते दखल की वजह से ऐसी भूमिका की संभावना पर ध्यान गया है। बताया जा रहा है कि ये नया पद गौतम गंभीर के हेड कोच और अजीत अगरकर के चीफ सेलेक्‍टर पद से भी ऊंचा होगा।

लंबे समय की प्लानिंग पर फोकस किए जाने की उम्मीद

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित क्रिकेट डायरेक्टर पद से रोजाना की कोचिंग के बजाय लंबे समय की प्लानिंग पर फोकस किए जाने की उम्मीद है। इस रोल में टैलेंट की पहचान की देखरेख करना, जूनियर और सीनियर टीमों के बीच कंटिन्यूटी पक्का करना, वर्कलोड मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करना और 2027 वनडे वर्ल्ड कप समेत बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के लिए भारत की तैयारियों को आकार देने में मदद करना शामिल हो सकता है।

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Updated on:

14 Aug 2026 11:58 am

Published on:

14 Aug 2026 11:58 am

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