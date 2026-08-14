Australia vs Bangladesh 1st Test Day 2 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया और बांग्‍लादेश के बीच जारी दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले में मेहमान टीम ने पहली पारी के आधार पर 153 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही उसने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। डार्विन में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए सिर्फ 198 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। इसके जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक बांग्‍लादेश ने 6 विकेट के नुकसान पर 351 रन बना लिए है। बांग्‍लादेश की ओर से जहां तंजीद हसन तमीम ने 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्‍टार्क और जोश हेजलवुड ने दो-दो विकेट चटकाए।