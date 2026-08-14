AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश मैच में बवाल, आपस में भिड़े मिराज और स्टार्क, अंपायर को करना पड़ा बीचबचाव, VIDEO

दूसरे दिन का आखिरी सेशन चल रहा था और बांग्लादेश 100 से ज्यादा रन की लीड लेकर फ्रंट फुट पर थी। तभी बांग्लादेश की पहली पारी के 103वें ओवर में स्टार्क और मिराज आपस में भिड़ गए। विवाद पिच के डेंजर एरिया में चलने को लेकर शुरू हुआ। स्टार्क ने अपने ओवर की पांचवीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ डाली, जिसे मिराज ने शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खेल दिया। जब मिराज रन दौड़ने के लिए आगे बढ़े तो वे पिच के उस हिस्से से गुजरते दिखाई दिए, जिसे गेंदबाजों और बल्लेबाजों के फुटमार्क से बचाने के लिए संरक्षित रखा जाता है।