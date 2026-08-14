AUS vs BAN: स्टार्क ने लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, सिर्फ चार विकेट लेते ही इस मामले में डेल स्टेन को छोड़ देंगे पीछे

टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए 198 रनों के जवाब में 6 विकेट खोकर 351 रन स्कोरबोर्ड पर लगा लिए हैं। टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज अपनी लय से भटके हुए नजर आए। बांग्लादेश की ओर से तंजीद हसन तमीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। उन्होंने 197 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए। वहीं, बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 84 रन बनाए।