53 साल से कर रहे पद्मश्री का इंतजार, ऐलान करने के बाद फारुख इंजीनियर को भूल गई सरकार! BCCI लिखेगा चिट्ठी

एक सूत्र के मुताबिक, इस मामले के बारे में पता चलने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सरकार को चिट्ठी लिखने की बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई सरकार को एक पत्र लिखकर इंजीनियर की बात बताएगा। इंजीनियर ने कहा, “मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे लिखूं, इसलिए बस सालों तक इंतजार करता रहा। मुझे लगा कि सरकार की तरफ से कोई मुझे फोन करके जानकारी देगा। मैंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व BCCI उपाध्यक्ष अरुण जेटली जी को उनके निधन से पहले इस बारे में बताया था। हाल ही में मैंने ICC चेयरमैन जय शाह को पत्र लिखा। पिछले महीने उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। अब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे लगा कि क्यों न एक बार फिर कोशिश की जाए।”