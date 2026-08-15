SL vs IND 1st Test Highlights: श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट में भारत ने एक विकेट के नुकसान पर पहले सेशन में 101 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। देवदत्‍त पडिक्‍कल 35 और केएल राहुल 32 रन पर नाबाद हैं। लंच का समय खत्‍म होने के बाद गॉल के आसमान में काले बादल घिर आए थे, जिसकी वजह से दूसरा सेशन शुरू होने में करीब 80 मिनट की देरी हुई। फैंस के लिए अच्‍छी खबर ये है कि करीब एक घंटा 20 मिनट बारिश से धुलने के बाद भी सिर्फ दिन के खेल में चार ओवर की कटौती की गई है। इसके साथ ही सेशन के समय में भी परिवर्तन किया गया है।