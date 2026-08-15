IND vs SL: अगर बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ पहला टेस्ट, तो टीम इंडिया को होगा बड़ा नुकसान, समझें WTC फाइनल का समीकरण

India v Sri Lanka 1st Test Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारतीय टीम फिलहाल 5वें स्थान पर है। टीम इंडिया ने इस साइकिल में 9 मैच खेल लिए हैं, जिसमें से 4 में जीत हासिल की है। टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 48.15 है। फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को कम से कम अपना जीत प्रतिशत 65 के आसपास का करना होगा। उसके लिए टीम इंडिया को बचे हुए 9 मैचों में से 6 या 7 में जीत हासिल करनी होगी और दो या तीन ड्रॉ होते हैं तो काम बन सकता है। टीम इंडिया श्रीलंका दौरे में दोनों मैच जीतने के इरादे से आई है।