IND vs SL: अगर बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ पहला टेस्ट, तो टीम इंडिया को होगा बड़ा नुकसान, समझें WTC फाइनल का समीकरण

भारत बनाम श्रीलंका (फोटो- IANS)
India v Sri Lanka 1st Test Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारतीय टीम फिलहाल 5वें स्थान पर है। टीम इंडिया ने इस साइकिल में 9 मैच खेल लिए हैं, जिसमें से 4 में जीत हासिल की है। टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 48.15 है। फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को कम से कम अपना जीत प्रतिशत 65 के आसपास का करना होगा। उसके लिए टीम इंडिया को बचे हुए 9 मैचों में से 6 या 7 में जीत हासिल करनी होगी और दो या तीन ड्रॉ होते हैं तो काम बन सकता है। टीम इंडिया श्रीलंका दौरे में दोनों मैच जीतने के इरादे से आई है।
इसके बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट खेलने हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया दोनों मैच जीत जाए और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से जीत ले और यहां श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से जीत ले तो टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 66 के आसपास पहुंच सकता है और यहां से टीम इंडिया फाइनल में पहुंच सकती है। लेकिन अगर श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच ही रद्द हो जाता है तो टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 62 प्रतिशत रह जाएगा और यहां से फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
गॉल के मौसम की बात करें तो पहले टेस्ट के पहले दिन ही बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा। हालांकि, बाद में फिर शुरू हो गया। गॉल में अगले पांचों दिन बारिश की संभावना है और ऐसे ही अगर खेल में बाधा आती रही तो मैच ड्रॉ हो सकता है, जिससे टीम इंडिया को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा और वहां का मौसम भी गॉल के जैसा ही है।
गॉल टेस्ट की बात की जाए तो टीम इंडिया ने टॉस जीतकर यहां पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर भारतीय टीम को 100 रन के स्कोर तक कोई और झटका नहीं लगने दिया।
टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव जैसे स्पिनर शामिल हैं। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। सरफराज खान, आकिब नबी, सारांश जैन और गुरनूर बराड़ को बेंच पर बैठना पड़ा है।
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