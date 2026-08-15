15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL: अगर बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ पहला टेस्ट, तो टीम इंडिया को होगा बड़ा नुकसान, समझें WTC फाइनल का समीकरण

IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जा रहा है, जहां खेल के पांचों दिन बारिशी संभावना है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर मैच रद्द हो जाता है तो टीम इंडिया को कैसे नुकसान होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 15, 2026

IND vs SL 1st Test Galle

भारत बनाम श्रीलंका (फोटो- IANS)

India v Sri Lanka 1st Test Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारतीय टीम फिलहाल 5वें स्थान पर है। टीम इंडिया ने इस साइकिल में 9 मैच खेल लिए हैं, जिसमें से 4 में जीत हासिल की है। टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 48.15 है। फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को कम से कम अपना जीत प्रतिशत 65 के आसपास का करना होगा। उसके लिए टीम इंडिया को बचे हुए 9 मैचों में से 6 या 7 में जीत हासिल करनी होगी और दो या तीन ड्रॉ होते हैं तो काम बन सकता है। टीम इंडिया श्रीलंका दौरे में दोनों मैच जीतने के इरादे से आई है।

टीम इंडिया के पास 9 मैच बाकी

इसके बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट खेलने हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया दोनों मैच जीत जाए और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से जीत ले और यहां श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से जीत ले तो टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 66 के आसपास पहुंच सकता है और यहां से टीम इंडिया फाइनल में पहुंच सकती है। लेकिन अगर श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच ही रद्द हो जाता है तो टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 62 प्रतिशत रह जाएगा और यहां से फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।

गॉल के मौसम की बात करें तो पहले टेस्ट के पहले दिन ही बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा। हालांकि, बाद में फिर शुरू हो गया। गॉल में अगले पांचों दिन बारिश की संभावना है और ऐसे ही अगर खेल में बाधा आती रही तो मैच ड्रॉ हो सकता है, जिससे टीम इंडिया को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा और वहां का मौसम भी गॉल के जैसा ही है।

गॉल में टीम इंडिया कर रही बैटिंग

गॉल टेस्ट की बात की जाए तो टीम इंडिया ने टॉस जीतकर यहां पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर भारतीय टीम को 100 रन के स्कोर तक कोई और झटका नहीं लगने दिया।

टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में रवींद्र जडेजा, मानव सुथार और कुलदीप यादव जैसे स्पिनर शामिल हैं। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। सरफराज खान, आकिब नबी, सारांश जैन और गुरनूर बराड़ को बेंच पर बैठना पड़ा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

15 Aug 2026 02:45 pm

Published on:

15 Aug 2026 02:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: अगर बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ पहला टेस्ट, तो टीम इंडिया को होगा बड़ा नुकसान, समझें WTC फाइनल का समीकरण

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

SL vs IND 1st Test: क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, गॉल में फिर से शुरू हुआ मैच, बदला गया सेशन का समय

SL vs IND 1st Test
क्रिकेट

Aus vs Ban: स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, जो रूट के बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

Steve Smith equals Joe Root world record, Aus vs Ban 1st Test,
क्रिकेट

यशस्वी के रन आउट को लेकर विवाद, केशरा नुवांथा ने गिराया, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान ने नहीं दिखाई खेल भावना

Yashasvi Jaiswal run out controvery, Sri Lanka vs India 1st Test,
क्रिकेट

Aus vs Ban: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर रचा इतिहास, सबसे बड़े टेस्ट स्कोर के साथ बनाए कई रिकॉर्ड

Aus vs Ban 1st Test
क्रिकेट

SL vs IND 1st Test: भारत ने टॉस जीतकर किया पहले बल्लेबाजी का फैसला, एक खिलाड़ी को मिला डेब्यू का मौका

SL vs IND 1st Test Toss, Shubman Gill,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.