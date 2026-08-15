IND vs SL: टी ब्रेक के बाद केएल राहुल के साथ क्या हुआ? बिना आउट हुए लौटे पवेलियन, जानें पूरा मामला

IND vs SL 1st Test Update: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट के टी ब्रेक के बाद केएल राहुल मैदान पर आए और फिर बिना कोई गेंद खेले अचानक ड्रेसिंग रूम लौट गए। चाय के ब्रेक के बाद आखिरी सेशन का खेल दोबारा शुरू होने वाला था और केएल राहुल के साथ देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आ चुके थे, लेकिन अचानक केएल राहुल ने अंपायर को अपने दाहिने हाथ में दर्द के बारे में बताया और दर्द से कराहते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गए।