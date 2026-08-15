15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL: टी ब्रेक के बाद केएल राहुल के साथ क्या हुआ? बिना आउट हुए लौटे पवेलियन, जानें पूरा मामला

India vs Sri Lanka 1st Test: गॉल टेस्ट के टी ब्रेक के बाद केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए लेकिन अचानक उन्हें वापस लौटना पड़ा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 15, 2026

ind vs sl 1st test KL Rahul

केएल राहुल (फोटो- IANS)

IND vs SL 1st Test Update: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट के टी ब्रेक के बाद केएल राहुल मैदान पर आए और फिर बिना कोई गेंद खेले अचानक ड्रेसिंग रूम लौट गए। चाय के ब्रेक के बाद आखिरी सेशन का खेल दोबारा शुरू होने वाला था और केएल राहुल के साथ देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आ चुके थे, लेकिन अचानक केएल राहुल ने अंपायर को अपने दाहिने हाथ में दर्द के बारे में बताया और दर्द से कराहते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गए।

लंगड़ाते हुए लौटे राहुल

उनकी जगह शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। जब केएल राहुल पवेलियन लौट रहे थे तो वह थोड़े से लंगड़ा रहे थे। आपको बता दें कि ड्रेसिंग रूम लौटने तक केएल राहुल ने 77 रन बना लिए थे, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल था। उनके साथ देवदत्त पडिक्कल 85 रन बनाकर नाबाद थे।

टीम इंडिया को मिली अच्छी शुरुआत

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 37 गेंद में 32 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे।

इसके बाद से केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को चाय के ब्रेक तक कोई और झटका नहीं लगने दिया। दोनों ने अपना-अपना अर्धशतक पूरा किया और जब चाय के ब्रेक का समय खत्म हुआ और दोनों बल्लेबाज क्रीज पर दोबारा लौटे, तब केएल राहुल के साथ यह हादसा हुआ।

श्रीलंका के सभी गेंदबाज बेअसर

फिलहाल केएल राहुल की जगह शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम इंडिया 54 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 202 रन बना चुकी है। शुभमन गिल 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो देवदत्त पडिक्कल ने 85 रन बना लिए हैं और वह अपने टेस्ट करियर के पहले शतक से सिर्फ 15 रन दूर हैं। दूसरी ओर श्रीलंका ने अब तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है लेकिन कोई भी बॉलर विकेट हासिल नहीं कर सका है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

15 Aug 2026 04:54 pm

Published on:

15 Aug 2026 04:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: टी ब्रेक के बाद केएल राहुल के साथ क्या हुआ? बिना आउट हुए लौटे पवेलियन, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SL: श्रीलंका में देवदत्त पडिक्कल ने बजाया डंका! शतक जड़ते ही 21वीं सदी में ऐसा करने वाले बन गए सिर्फ दूसरे भारतीय

Devdutt Padikkal
क्रिकेट

IND vs SL: यशस्वी जायसवाल ने गॉल में रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के खास रिकॉर्ड से सिर्फ 2 कदम दूर

Brian Lara appeals to Yashasvi Jaiswal
क्रिकेट

गॉल में पहले दिन 2 सेशन में भारत का दबदबा, केएल राहुल और देवदत्‍त पडिक्‍कल के अर्धशतकों बदौलत स्‍कोर 197/1

SL vs IND 1st Test Day 1, Devdutt Padikkal, KL Rahul,
क्रिकेट

AUS vs BAN 1st Test: ऑस्ट्रेलिया पर मंडरा रहा हार का खतरा, तीसरे दिन ही बांग्लादेश ने मैच पर बना ली मजबूत पकड़

Bangladesh Cricket Team
क्रिकेट

IND vs SL: अगर बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ पहला टेस्ट, तो टीम इंडिया को होगा बड़ा नुकसान, समझें WTC फाइनल का समीकरण

IND vs SL 1st Test Galle
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.