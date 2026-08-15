IND vs SL: यशस्वी जायसवाल ने गॉल में रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के खास रिकॉर्ड से सिर्फ 2 कदम दूर

Yashasvi Jaiswal Test Record: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल रन आउट होकर जल्दी पवेलियन लौट गए। वह सिर्फ 32 रन बना सके और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर पवेलियन लौटे। हालांकि, जायसवाल ने इस मैदान पर कदम रखते ही अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। वह भारत के ऐसे तीसरे बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने शुरुआती 30 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदान पर खेले हैं।