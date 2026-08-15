SL vs IND 1st Test Day 1 Highlights: आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 (WTC) के तहत भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का आगाज आज 15 अगस्‍त को हो गया है। सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जा रहा है। जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर काफी मजबूत शुरुआत की है। पहले दिन के पहले दो सेशन टीम इंडिया के नाम रहे हैं। उसने 53 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 197 रन बना लिए हैं। चाय काल तक केएल राहुल 162 गेंदों पर 9 चौके और एक छक्‍के मदद से 77 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो देवदत्‍त पडिक्‍कल 122 गेंदों पर सात चौके और एक छक्‍के की मदद से 84 रन बनाकर खेल रहे हैं।