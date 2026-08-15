IND vs SL: केएल राहुल की चोट पर आया बड़ा अपडेट, बैटिंग कोच ने बताया अब कैसी है हालत

IND vs SL KL Rahul Injury Update: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन केएल राहुल चायकाल के बाद बिना बल्लेबाजी के ही ड्रेसिंग रूम लौट गए। उन्हें अचानक क्रैप्स आया था, जिसकी वजह से वह रिटायर्ड हर्ट हुए। अब उनकी चोट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बताया कि वह अब पूरी तरह ठीक हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने दो विकेट गंवाकर 288 रन बना लिए हैं। इस दौरान देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर नाबाद हैं, तो उनके साथ ऋषभ पंत 27 रन बनाकर खेल रहे हैं।