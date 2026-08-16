ODI World Cup 2027: वनडे वर्ल्ड कप की तारीखें आई सामने, 50 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट, 14 टीमें लेंगी हिस्सा

50 ओवर का यह मेगा टूर्नामेंट 24 साल बाद अफ्रीका लौट रहा है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया ने संयुक्त रूप से 2003 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। 50 ओवरों के इस टूर्नामेंट में 14 टीमें कुल 57 मैच खेलेंगी। यह टूर्नामेंट एक नए तीन-स्टेज वाले फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिससे ज्यादा रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा। साल 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया अपने वनडे वर्ल्ड कप खिताब को बचाने की कोशिश करेगा, जो उसने भारत में जीता था।