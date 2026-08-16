SL vs IND: गॉल में जीत के लिए भारत ने आज दूसरे दिन कर लिए 2 काम, तो श्रीलंका का वापसी करना नामुमकिन!

IND vs SL 1st Test Day 2: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट मैचों की सीरीज का गॉल में बेहद ही रोमांचक आगाज हुआ है। पहले टेस्‍ट के पहले दिन ही मेजबान श्रीलंकाई टीम पिछड़ गई। अब दूसरे दिन भारत के पास मैच में अपनी पकड़ और भी ज्‍यादा मजबूत करना होगा, ताकि वह जीत की ओर बढ़ सके। टीम इंडिया फिलहाल दो विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाकर खेल रही है। देवदत्‍त पडिक्‍कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर आज दूसरे दिन भारत दो काम करने में सफल हो जाता है, तो श्रीलंका के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो सकता है।