AUS vs BAN: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 284 पर ढेर किया, मिला मात्र 57 का लक्ष्य, मेहदी हसन मिराज ने झटके 5 विकेट

बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए सिर्फ 57 रन की जरुरत है। 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में खेल बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी टेस्ट जीत होगी। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 198 रन पर सिमटी थी। बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 228 रन की बढ़त बनाई थी। मैच कहीं न कहीं, यहीं बांग्लादेश की गिरफ्त में आ गया था। बांग्लादेश के लिए पहली पारी में तंजिद हसन ने शतक लगाया था। टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज का यह पहला शतक था। हसन महमूद ने 6 विकेट लिए थे।