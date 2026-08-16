SL vs IND: दूसरे दिन बारिश की वजह से खेल शुरू होने में देरी, जानें आज गॉल के मौसम का हाल

पहले दिन के तीसरे सेशन की शुरुआत में केएल राहुल मांसपेशियों में ऐंठन के कारण बल्लेबाजी नहीं कर सके। उन्हें पैरों में तकलीफ के कारण दर्द से कराहते और लंगड़ाते हुए देखा गया, जिसके बाद वह आगे अपना खेल जारी नहीं रख सके। केएल राहुल 162 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, जिन्होंने पडिक्‍कल के साथ 39 रन जोड़े। फिर देवदत्त ने ऋषभ पंत के साथ 67 गेंदों में 52 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। पडिक्‍कल 178 गेंदों पर 131 रन और पंत 36 गेंदों पर 27 रन नाबाद हैं।