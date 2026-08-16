AUS vs BAN: 31 साल बाद भारत के आलवा किसी एशियाई टीम से घर पर टेस्ट मैच हारा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश ने दूसरी बार कंगारूओं को हराया

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में 284 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में कैमरन ग्रीन को छोड़कर कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों का डटकर सामना नहीं कर सका। ग्रीन अकेले दम पर लड़े। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ग्रीन 201 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 104 रन बनाकर नौवें विकेट के रूप में आउट हुए। उनके अलावा स्टीव स्मिथ ने 44 और एलेक्स कैरी ने 30 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में मात्र 56 रन की बढ़त ही ले सकी थी। बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने 5 और हसन महमूद ने 3 विकेट लिए। तस्कीन अहमद और ताइजुल इस्लाम को 1-1 विकेट मिला।