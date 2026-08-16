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AUS vs BAN: 31 साल बाद भारत के आलवा किसी एशियाई टीम से घर पर टेस्ट मैच हारा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश ने दूसरी बार कंगारूओं को हराया

AUS vs BAN: 23 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरा पर गई बांग्लादेश टीम ने पहले ही टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया है। पिछले 31 साल में यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया को भारत के अलावा किसी अन्य एशियाई टीम ने घर पर टेस्ट मैच हराया है।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 16, 2026

australia lost bangladesh

भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया को घर पर हराने वाली दूसरी एशियाई टीम बनी बांग्लादेश (photo - CricInfo)

Australia vs Bangladesh, 1st Test: बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार है जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। वहीं यह बांग्लादेश की अब तक की सबसे बड़ी जीत में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश की यह पहली जीत है और लंबे समय तक याद रखी जाएगी।

भारत के बाद दूसरी एशियाई टीम बनी बांग्लादेश

बांग्लादेश ने 23 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरा किया है और इसकी शुरुआत शानदार रही है। पिछले तीन दशकों में यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया को भारत के अलावा किसी अन्य एशियाई टीम से घर पर हार का सामना करना पड़ा है।

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ तीन टेस्ट मैच खेले हैं और यह उनकी पहली जीत है। वहीं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच सात टेस्ट मैच खेले गए हैं और यह उनकी दूसरी जीत है। इससे पहले 2017 में मीरपुर में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हराया था।

ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज जीत दर्ज़ करने वाली एशियाई टीम

ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने वाली बांग्लादेश सबसे तेज एशियाई टीम है। उसने यह कारनामा सिर्फ 3 टेस्ट मैचों में कर दिखाया है, जबकि पाकिस्तान को पहली जीत दर्ज करने में 7 मुकाबले लगे थे। वहीं भारत 12 मैचों के बाद पहली जीत दर्ज कर पाया था। श्रीलंका 15 कोशिशों के बाद भी अब तक कोई जीत हासिल नहीं कर पाया है।

बांग्लादेश ने ऐसे दर्ज़ की जीत

डार्विन टेस्ट को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को मात्र 57 रन का लक्ष्य दिया था। बांग्लादेश ने 14.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाकर 9 विकेट से यादगार जीत हासिल की। शादमान इस्लाम 25 और मोमिनूल हक 30 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी के शतक वीर तंजिद हसन शून्य पर आउट हुए।

ऑस्ट्रेलिया की दोनों पारियों में खराब बल्लेबाजी

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में 284 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में कैमरन ग्रीन को छोड़कर कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों का डटकर सामना नहीं कर सका। ग्रीन अकेले दम पर लड़े। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ग्रीन 201 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 104 रन बनाकर नौवें विकेट के रूप में आउट हुए। उनके अलावा स्टीव स्मिथ ने 44 और एलेक्स कैरी ने 30 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में मात्र 56 रन की बढ़त ही ले सकी थी। बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने 5 और हसन महमूद ने 3 विकेट लिए। तस्कीन अहमद और ताइजुल इस्लाम को 1-1 विकेट मिला।

हसन महमूद बने प्लेयर ऑफ द मैच

ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 198 रन पर सिमटी थी। बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 228 रन की बढ़त बनाई थी। मैच कहीं न कहीं, यहीं बांग्लादेश की गिरफ्त में आ गया था। बांग्लादेश के लिए पहली पारी में तंजिद हसन ने शतक लगाया था। टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज का यह पहला शतक था। हसन महमूद ने 6 विकेट लिए थे। मैच में 9 विकेट लेने वाले हसन महमूद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है।

AUS vs BAN: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 284 पर ढेर किया, मिला मात्र 57 का लक्ष्य, मेहदी हसन मिराज ने झटके 5 विकेट

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Updated on:

16 Aug 2026 11:31 am

Published on:

16 Aug 2026 11:31 am

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs BAN: 31 साल बाद भारत के आलवा किसी एशियाई टीम से घर पर टेस्ट मैच हारा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश ने दूसरी बार कंगारूओं को हराया

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