ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद भावुक हुए कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने दिया दिल जीतने वाला बयान

शांतो ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, खुद पर और लड़कों पर गर्व है। हमने बहुत मेहनत की। वहीं, उन्‍होंने तेज गेंदबाजों को बेहतर बनाने के लिए माइंडसेट में बदलाव, सिर्फ स्पिन पर निर्भर नहीं रहने के सवाल पर कहा कि टेस्ट फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए यह सबसे बड़ा बदलाव है। पांच साल पहले पेसर टेस्ट नहीं खेलना चाहते थे। लेकिन, हम बहुत सारा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और वे टेस्ट फॉर्मेट को अहमियत दे रहे हैं। वे खेलना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं और वर्ल्ड-क्लास बनना चाहते हैं। अब उनकी यही सोच है। मुशफिकुर और मोमिनुल जैसे सीनियर्स ने उन्हें और ज्‍यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बढ़ावा दिया है।