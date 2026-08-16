‘हम वापसी करने में काफी अच्छे’, बांग्लादेश से एकतरफा हार के बाद नहीं टूटा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का ‘घमंड’, दिया बड़ा बयान

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस। (फोटो सोर्स: एक्स@/mufaddal_vohra)
Australia vs Bangladesh 1st Test: ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घर में बांग्लादेश के खिलाफ एकतरफा हार का सामना करना पड़ा है। यह उसकी बांग्लादेश के खिलाफ अपनी सरजमीं पर पहली टेस्ट हार है। इस हार के बाद जहां बांग्लादेशी खेमे में खुशी का माहौल देखने को मिला, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में निराशा छा गई। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का गुरूर कम नहीं हुआ। उन्होंने मैके में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट को लेकर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भले ही हम इस मैच में पीछे रह गए, लेकिन हम वापसी करने में काफी अच्छे हैं।
पैट कमिंस ने कहा कि डार्विन में बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया की चौंकाने वाली हार के लिए कोई बहाना नहीं है। मुझे लगा कि हमारी तैयारी काफी हद तक सही थी। बांग्लादेश ने सच में बहुत अच्छा खेला। मुझे लगा कि पहले दिन विकेट थोड़ा अलग था, लेकिन जाहिर है, हमें कोशिश करनी होगी और थोड़ी देर और बैटिंग करने का तरीका ढूंढना होगा और फिर हम बॉल से कुछ नहीं कर पाए।
कमिंस ने माना कि उन्होंने हर तरह से हमसे बेहतर खेला। वे सच में सब्र वाले और काफी अनुशासन में थे। एक बार जब हम पीछे हो गए, तो वापसी करना सच में मुश्किल था। जेक वेदराल्ड ने ओपनिंग करते हुए 23 और 0 रन बनाए, जबकि मार्नस लाबुशेन दूसरी पारी की शुरुआत को बड़ा स्कोर नहीं बना सके, जिससे दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। जब बदलावों के बारे में पूछा गया तो कमिंस ने कहा कि मुझे लगता है कि जब भी ऐसा कोई मैच होता है, तो आप हमेशा अपने मैच-अप और अगले गेम के लिए टीम के साथ अपनी तैयारी पर ध्यान देते हैं।
लेकिन, हमने अभी-अभी गेम खत्म किया है, इसलिए हम इसके बारे में सोचेंगे। हम वापसी करने में काफी अच्छे हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि बैट्समैन और हर ग्रुप एक साथ मिलकर इस बारे में अच्छी तरह सोचेगा कि हम कहां सुधार कर सकते हैं।
कमिंस ने अंत में कहा कि जोश हेजलवुड का पिछले कुछ सालों में चोटों के कारण प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वह सबसे मेहनती खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्होंने एक ऐसे विकेट पर अपनी क्लास दिखाई, जिसमें सीम के हिसाब से बहुत कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने छह बहुत जरूरी विकेट लिए। वह शानदार थे। फिर ग्रीनी का इस पारी में टेम्पो दिखाता है कि वह कितना अच्छा है। बस हममें से कुछ लोगों को उसके साथ रहने की जरूरत थी, लेकिन वह शानदार था।
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