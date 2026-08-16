‘हम वापसी करने में काफी अच्छे’, बांग्लादेश से एकतरफा हार के बाद नहीं टूटा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का ‘घमंड’, दिया बड़ा बयान

कमिंस ने माना कि उन्होंने हर तरह से हमसे बेहतर खेला। वे सच में सब्र वाले और काफी अनुशासन में थे। एक बार जब हम पीछे हो गए, तो वापसी करना सच में मुश्किल था। जेक वेदराल्ड ने ओपनिंग करते हुए 23 और 0 रन बनाए, जबकि मार्नस लाबुशेन दूसरी पारी की शुरुआत को बड़ा स्कोर नहीं बना सके, जिससे दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। जब बदलावों के बारे में पूछा गया तो कमिंस ने कहा कि मुझे लगता है कि जब भी ऐसा कोई मैच होता है, तो आप हमेशा अपने मैच-अप और अगले गेम के लिए टीम के साथ अपनी तैयारी पर ध्यान देते हैं।