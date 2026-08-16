‘इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर’, ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक हार के बाद मार्क वॉ, पोंटिंग और हेडन जैसे दिग्गजों के रिएक्शन वायरल

इसे बेहद शर्मनाक हार बताते हुए पोंटिंग ने चयनकर्ताओं पर टीम को नए सिरे से तैयार करने का दबाव डाला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कहा, “देखिए, मैं बदलाव करने के पक्ष में सबसे आखिरी इंसान हूं। कप्तान या खिलाड़ी के तौर पर मैं हमेशा टीम को एकजुट रखना चाहता था। जब तक हालात बहुत खराब न हो जाएं, तब तक मैं किसी को टीम से बाहर करने की बात नहीं करता। लेकिन यहां आने के बाद मुझे ऐसे कई सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि अगर वे टीम में नए खिलाड़ियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करते, जैसे कि किसी दूसरे ओपनर या नंबर 3 पर किसी नए खिलाड़ी को लाना, तो उन्हें कोई खास नुकसान नहीं होता।”