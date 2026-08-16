Asia Cup और Asian Games 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान, फातिमा सना को सौंपी कमान

Pakistan Women's Squad: महिला एशिया कप और एशियन गेम्‍स के लिए पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की सीनियर महिला चयन समिति ने पाकिस्‍तान टीम की घोषणा कर दी है। फातिमा सना दोनों टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगी। सिलेक्टर्स ने 15 सदस्‍यों वाली टीम घोषित की है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 28 अगस्त से दुबई में शुरू होने वाले आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में पाकिस्‍तान अपने अभियान का आगाज एक सितंबर को करेगी।