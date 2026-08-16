AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया की हार के सबसे बड़े विलेन कौन? पहली पारी में हुई एक गलती ने बदल दिया पूरा खेल

पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 198 रन पर ढेर हो गई। ट्रेविस हेड, जैक वेदराल्ड और एलेक्स कैरी जैसे बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। मार्नस लाबुशेन और पैट कमिंस तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। आलम ये रहा कि स्टीव स्मिथ को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज 25 रन के आंकड़े को भी नहीं छू सका। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने 6 विकेच चटकाए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइन-अप में धैर्य की कमी नजर आई। लगातार अंतराल में विकेट गिरने के बावजूद कई बल्लेबाजों ने जोखिम भरा शॉट खेलना जारी रखा। घरेलू पिच पर भी वे परिस्थितियों के अनुकूल खेलने में नाकाम रहे।