AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया की हार के सबसे बड़े विलेन कौन? पहली पारी में हुई एक गलती ने बदल दिया पूरा खेल

ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश (फोटो- IANS)
AUS vs BAN Darwin Test Highlights: पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन टेस्ट मैच में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पहले स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया की इस साइकिल में सिर्फ दूसरी हार है। इससे पहले इंग्लैंड से उसे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हार झेलनी पड़ी थी। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ढेर सारी गलतियां की गईं लेकिन पहली पारी में बल्लेबाजों की गलतियां भारी पड़ी और टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी।
पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 198 रन पर ढेर हो गई। ट्रेविस हेड, जैक वेदराल्ड और एलेक्स कैरी जैसे बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। मार्नस लाबुशेन और पैट कमिंस तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। आलम ये रहा कि स्टीव स्मिथ को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज 25 रन के आंकड़े को भी नहीं छू सका। बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने 6 विकेच चटकाए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइन-अप में धैर्य की कमी नजर आई। लगातार अंतराल में विकेट गिरने के बावजूद कई बल्लेबाजों ने जोखिम भरा शॉट खेलना जारी रखा। घरेलू पिच पर भी वे परिस्थितियों के अनुकूल खेलने में नाकाम रहे।
गेंदबाजी विभाग में भी कमियां साफ नजर आईं। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से स्विंग और बाउंस नहीं निकाला। स्पिनर्स भी बांग्लादेशी बल्लेबाजों को नियंत्रित करने में नाकाम रहे। जिसकी वजह से पहली पारी में 308 रन पर 6 विकेट गंवाने वाली बांग्लादेश ने 426 रन बना लिए। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में उनके आखिरी 5 बल्लेबाज 46 रन ही बना पाए। इसके बावजूद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 284 रन बनाए। लेकिन अगर पहली पारी में 198 रन पर ढेर नहीं हुई होती, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था।
फिलहाल दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बांग्लादेश चौथे स्थान पर ही है लेकिन उसका जीत प्रतिशत 66 से ऊपर का हो गया है। ऑस्ट्रेलिया अगर दूसरा टेस्ट हार गई तो वह सीधे चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी।
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