AUS vs BAN: दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की जीत की दुआ करेगी साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की हार से होगा बड़ा फायदा

WTC 2025-27 Points Table: डार्विन में बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर कोई ऐसा असर नहीं डाला है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के जीत प्रतिशत पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन दोनों अपनी-अपनी पहले की पोजीशन पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलिया जहां पहले स्थान पर है, तो वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। टीम इंडिया पांचवें स्थान पर और श्रीलंका छठे स्थान पर है। न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। हालांकि अगर दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश हरा देती है, तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका पूरी तरह बदल जाएगी।