AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद एंजेलो मैथ्यूज ने उठाई आवाज, ICC से कर डाली ये मांग

डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से मात दी। मेहदी हसन मिराज और हसन महमूद के शानदार प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने पूरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाए रखा। हसन महमूद ने मैच में 9 विकेट हासिल किए, जबकि मेहदी हसन मिराज ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में सिर्फ 198 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 426 रन बनाकर 228 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में कैमरन ग्रीन ने 104 रन की पारी खेली लेकिन पूरी टीम 284 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके बाद बांग्लादेश ने 57 रनों के लक्ष्य को सिर्फ एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।