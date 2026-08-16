IND vs SL: दूसरे दिन श्रीलंकाई स्पिनर्स के जाल में फंसे टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज, आखिरी 33 ओवर में गिरे 7 विकेट

IND vs SL 1st Test Day 2 Highlights: गॉल में खेले जा रहे भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। दूसरे दिन टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज आउट हुए, जिसमें से 6 विकेट स्पिनर्स के नाम रहे और 1 विकेट तेज गेंदबाज ने लिया। खेल के पहले दिन श्रीलंका के सिर्फ प्रभात जयसूर्या को एक विकेट मिला था, जबकि यशस्वी जायसवाल रनआउट होकर पवेलियन लौटे थे। खेल के दूसरे दिन श्रीलंकाई स्पिनर्स ने शानदार वापसी की और 108 रन देकर 6 विकेट चटकाए। पहले दिन उन्होंने 205 रन दिए थे और सिर्फ एक विकेट हासिल कर पाए थे।