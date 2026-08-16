IND vs SL: 167 रन ठोकते ही देवदत्त पडिक्कल ने किया बड़ा कारनामा, मारी दिग्गज क्रिकेटर्स के क्लब में एंट्री

इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शानदार शुरुआत की लेकिन जायसवाल 32 के स्कोर पर रनआउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिकल ने मोर्चा संभाला। राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। इसके बाद शुभमन गिल 16 रन बनाकर आउट हो गए। पडिक्कल ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर 113 गेंदों में 71 रनों की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने टेस्ट के पहले रिटायर हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम लौटने वाले केएल राहुल के साथ टीम की पारी को आगे बढ़ाया।