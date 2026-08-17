हार्दिक पंड्या के ट्रेड की अटकलों पर भड़के सुनील गावस्कर, IPL ट्रांसफर मामले में BCCI पर दागे सवाल

भारत के पूर्व कप्तान ने कहा कि ट्रेड के बाद सभी फाइनेंशियल डिटेल्स पब्लिक डोमेन में डाल दी जानी चाहिए, ताकि हर स्टेकहोल्डर लूप में रहे, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दो पार्टियों के बारे में नहीं है। गावस्कर ने मिड-डे के लिए अपने कॉलम में लिखा कि मीडिया में खिलाड़ियों के एक फ्रैंचाइजी से दूसरी फ्रैंचाइजी में संभावित स्विचिंग के बारे में कुछ अटकलें हैं। बेशक, उस विंडो के बंद होने में अभी कुछ समय है। हालांकि, जबकि एक खिलाड़ी का एक फ्रैंचाइजी से दूसरी फ्रैंचाइजी में ट्रांसफर पब्लिक डोमेन में है, जब कोई ट्रेड होता है, तो नंबर सिर्फ दो फ्रैंचाइजी, खिलाड़ी और बीसीसीआई को ही पता होते हैं।