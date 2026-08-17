SL vs IND 1st Test Day 3 Weather Update: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में पहले टेस्ट के तीसरे दिन बारिश का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सोमवार को दिन में बारिश की 83 प्रतिशत संभावना है। रविवार दूसरे दिन बारिश की वजह से खेल में रुकावट आने के बाद आज एक और रुक-रुककर होने वाला दिन हो सकता है। दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने के बाद भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देवदत्त पडिक्कल के शानदार 167 रन ने पहली पारी में बड़े टोटल की नींव रखी, जिससे अभी तक मैच में भारत की स्थिति काफी मजबूत है। शायद तीसरे दिन शुभमन गिल इसी स्‍कोर पर पारी घोषित कर सीधे श्रीलंका को बल्‍लेबाजी के लिए भी कह सकते हैं।