The Hundred के पहले ही सीजन में चैंपियन बनी मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, फूले नहीं समां रहे मालिक संजीव गोयनका ने दिया खास संदेश

Manchester Super Giants Won The Hundred 2026: द हंड्रेड 2026 के फाइनल में मैनचेस्‍टर सुपर जायंट्स ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए अपने पहले ही सीजन में खिताब जीत लिया है। लॉडर्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए फाइनल में सुपर जायंट्स की भिड़ंत ट्रेंट रॉकेट्स से हुई। इस मुकाबले में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए रॉकेट्स ने निर्धारित 100 गेंदों पर 8 विकेट खोकर 158 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके बाद जोस बटलर की अगुवाई वाली मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने टिम सेफर्ट की 38 गेंदों पर 72 रन की तूफानी पारी की बदौलत दो गेंद शेष रहते 5 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। द हंड्रेड के इतिहास का ये छठा खिताब है। जबकि अपने पहले ही सीजन में टीम के चैंपियन बनने पर फ्रैंचाइजी मालिक संजीव गोयनका खुशी से फूले नहीं समां रहे हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने टीम को एक खास संदेश भी दिया है।